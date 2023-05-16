土耳其大选：埃尔多安首轮得票率最高 将进入第二轮角逐

哈通社/阿斯塔纳/5月16日--土耳其媒体当地时间15日公布的土耳其总统和议会选举首轮投票初步结果显示，现任总统埃尔多安得票率最高。本月28日将举行总统选举第二轮投票。

土耳其总统和议会选举于当地时间14日开始。据土耳其广播电视公司消息，根据对99.38%选票的统计结果，埃尔多安得票率最高，约为49.42%。反对党阵营“民族联盟”候选人克勒奇达尔奥卢得票率居次，约为44.95%。另一名候选人锡南·奥安得票率较低。

在议会选举中，执政党正义与发展党同其他4个政党组成的“人民联盟”获得议会600个席位中的321席，“民族联盟”获得213席。

按照规定，若总统选举首轮投票中没有候选人得票率超过50%，则得票率前两位的候选人将于本月28日参加第二轮角逐。

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，埃尔多安14日晚称，本次大选的投票率是历史高值，而他的得票数“遥遥领先”，比竞争对手多200多万张票。

另据美联社报道，克勒奇达尔奥卢说，自己有信心赢得第二轮投票。

路透社分析称，国内经济问题、对外关系、地震灾难应对等将成为影响本次土耳其大选的关键因素。

图片来自网络