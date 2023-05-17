工基发展部副部长会见欧洲议会议员 讨论物流潜力及跨里海国际运输线发展前景

哈通社/阿斯塔纳/5月17日--哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长蒂娜拉·谢格洛娃于5月16日在阿斯塔纳会见欧洲议会议员罗曼·海德尔。会见时，双方讨论了进一步加深双边合作的相关事宜。

谢格洛娃指出，哈萨克斯坦与欧盟之间已建立紧密的合作关系，以实施各领域重大联合项目。

她介绍了哈萨克斯坦在将国家政策与重大国际倡议对接方面的积极经验。近15年来，哈萨克斯坦对运输领域投资350亿美元，已建成铁路2500公里，高速公路1.3万公里。此外，十三条跨洲过境线路已投入使用，包括五条铁路和八条高速公路。由于相关项目得到落实，近年来在过境运输事业呈现出积极发展态势。2022年，过境货物运输总量达2670万吨，同比增长12%。

双方还就经济特区活动与作用、自动化领域全球经验及战略伙伴关系路线图研究进行了意见交流。

此外，双方讨论了哈萨克斯坦运输及物流潜力、跨里海国际运输线发展前景以及通过实施经济数字化和工业自动化领域联合项目来促进数字化转型等问题。

会见结束时，双方对此次会晤成果表示满意，并强调了进一步发展双方之间关系的重要性。

【编译：阿遥】