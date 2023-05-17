哈萨克斯坦将主办首届亚太经社会数字部长会议

哈通社/阿斯塔纳/5月17日--据哈萨克斯坦数字发展部新闻处消息，联合国亚洲及太平洋经济社会委员会第七十九届会议于5月15日在泰国曼谷开幕。

此次会议的主题为“加速亚洲及太平洋区域的气候行动”。本届会议为在全球及区域范围内加强应对气候变化合作提供了重要平台。

会上，哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部副部长阿斯哈尔·加玛巴金介绍了哈政府的倡议，即在中亚地区建立联合国可持续发展目标数字解决方案中心。这一倡议获得了62个与会国的一致支持。与会国高度赞赏并支持哈萨克斯坦政府的这一倡议，称此举为哈萨克斯坦在世界舞台上取得的巨大成就。

联合国可持续发展目标数字解决方案中心将在促进数字合作、促进包容性方面发挥重要作用。该倡议的实施将为亚太地区各国一体化努力提供机遇，以共同应对全球数字空间外部挑战。

此外，与会各国还对将在哈萨克斯坦举行的首届亚太经社会数字部长级会议表示欢迎。据悉，会议将于2024年秋在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行，预计来自60个国家的部长将出席会议。会议将重点关注数字转型以及亚太信息高速公路倡议的落实。

【编译：阿遥】