中国超市将开设哈萨克斯坦商品角

哈通社/西安/5月17日 —— 哈萨克斯坦经贸代表团对西安进行访问框架下，哈萨克斯坦出口保险公司（KazakhExport）和武汉汉欧国际运输公司签署了合作备忘录。

会谈中，双方就在中国市场推广哈萨克斯坦产品采取共同活动达成了共识。

-该战略文件旨在提高哈萨克斯坦与中国公司合作的有效性，发展密切的商业关系，并增加哈萨克斯坦非石油成品对中国的出口量。-哈萨克斯坦出口保险公司中国区域主任谢尔盖·萨勒曼诺夫。

根据备忘录，武汉汉欧公司将进口哈萨克斯坦商品，并通过专题部门在湖北省和中国的贸易网络​​中销售，设立具有哈萨克民族风格的专业展台。公司支持哈萨克斯坦商品和哈萨克出口公司的机遇在中国境内推广。

哈萨克斯坦出口保险公司帮助与国内制造商建立联系并寻找进口商感兴趣的产品，并为哈萨克斯坦出口商提供必要的保险和融资。

双方对哈萨克斯坦商品将受到当地消费者的需求表示信任。根据协议，哈萨克斯坦将向中国市场出口食用油、通心粉、甜点、饮料和其他产品。

据了解，年初至今，哈中两国公司签署了总价值达530亿坚戈的出口协议。其中，与中国进口公司签署了供应面粉和葵花油的17项协议。

值得一提的是，根据哈萨克斯坦出口公司与武汉汉欧公司2019年签署的协议，在武汉市的首个哈萨克民族风情主题展区在武汉开馆。但是，受疫情影响，双方合作被迫停止。

【编译：小穆】