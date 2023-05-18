厄尔尼诺和温室气体积聚 未来五年气温升幅或创纪录

哈通社/阿斯塔纳/5月18日--据联合早报报道，世界气象组织指出，在接下来的五年里，全球气温上升幅度有可能首次突破1.5个摄氏度。

世界气象组织（WMO）解释，这不是说全球气温上升持久超越1.5个摄氏度，而是指接下来五年的某年或某些年的气温升幅突破《巴黎协定》订下的这一目标限幅。

WMO星期三（5月17日）发布预测数据，在2023年至2027年中的至少一年，全球近地表年均气温升幅突破1.5摄氏度的可能性为66％。预计这五年全球每年的升温幅度为1.1摄氏度至1.8摄氏度，未来五年成为有纪录以来最热年份的可能性为98％。

根据2015年12月联合国气候变化大会通过的《巴黎协定》，各国同意将将本世纪全球气温升幅，控制在不超出1850年至1900年期间平均气温2摄氏度，最理想的是把升幅控制在1.5摄氏度之内。

有纪录以来全球最热的八年，分布在2015年至2022年，其中2016年最热。2022年全球平均温度比1850年至1900年期间水平高1.15摄氏度。但随着气候变化加速，预计气温将再升高。

联合国新闻中心引述世界气象组织秘书长塔拉斯说，我们将越来越频繁地看到全球气温升幅超过1.5摄氏度。

-预计未来几个月，令地球变暖的厄尔尼诺现象将出现，这将与人为引发的气候变化相结合，推动全球气温进入未知领域。这将对人类健康、粮食安全、水资源管理和环境产生深远影响。-塔拉斯说。

在过去三年的大部分时间里，与厄尔尼诺现象（El Nino）相反的拉尼娜现象（La Nina）的降温作用暂时压住了长期变暖趋势。但拉尼娜现象于2023年3月结束，预计未来几个月将出现厄尔尼诺现象。通常，厄尔尼诺效应出现后的一年气温会上升，也就是2024年。

厄尔尼诺现象是赤道太平洋中东部地区地表温度大规模变暖的现象。这种天气现象通常每两年到七年发生一次。目前，大气中的温室气体处于历史最高水平。三大温室气体是二氧化碳、甲烷和一氧化二氮。温室气体会将热气困住，还将使海洋变暖和酸化、海冰和冰川融化、海平面上升和极端天气。