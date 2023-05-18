国家元首出席哈中投资圆桌会议

哈通社/西安/5月18日 – 正在对中国进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日在西安出席了哈萨克斯坦-中国投资圆桌会议，与中国众多大型企业高层代表对谈。

托卡耶夫总统向所有出席圆桌会议的与会人员致以谢意，并强调指出，哈中之间在经济贸易领域的合作关系发展迅速，并且几乎没有受到当下国际复杂经济形势的影响。

国家元首说：

- 根据去年年底的总结，哈中双边贸易额达到了创纪录的310亿美元。中国是哈萨克斯坦五大外来投资国家之一，其在哈投资总额超过了230亿美元。

托卡耶夫总统表示，就在昨天，他与中国国家主席习近平举行了高规格的对话会议。

- 我们同习近平主席一起，围绕双边关系的各领域问题开展了建设性的意见交换，并达成了一系列明确的协议，签署了联合文件。总的来说，我很满意我对中国的此次国事访问。双方之间达成的众多协议和承诺，将极大地促进两国之间的紧密合作。在哈萨克斯坦，有很多接受了中国投资的大型企业在成功的运营当中。其中包括了CNPC, CITIC, NFC, Sinopec, Huawei等。但是，我们必须进一步开发我们合作的潜力。

托卡耶夫总统表示，石油天然气领域许多年来都是哈中有效合作的基干行业之一。

国家元首说道：

- 为了增加出口，我们正在计划扩建«哈萨克斯坦-中国»石油管道网络。增加当下正在使用的管道线路（即阿特劳-肯基亚克和肯基亚克-库姆科尔管线）的运输量也是考虑当中的主要议题。当下石油产品的消费量正在增加。因此，我们计划将奇姆肯特炼油厂的产能从600万吨/年提升至1200万吨/年。在这个领域，我们多年来与CNPC保持着良好的合作。对于哈萨克斯坦而言，增加天然气的产出以及提升天然气的输送体系是一项主要的工作方向。其中，建设«贝纽-博佐伊-奇姆肯特»输油管复线工程是重要的。我们也有兴趣在 卡沙甘油田建造一座每年处理 40 亿立方米天然气的工厂。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦计划在2060年实现碳中和，这是一项国家目标。他强调，至2030年，新能源需要在国家能源体系中达到至少15%的比重。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫欢迎中国投资商考察和加入对哈国新能源领域的投资，并介绍了这方面的电力价格优惠政策。

国家元首强调了加强工业领域合作的必要性，并表示完全支持KAZ Minerals和NFC公司建设铜冶炼厂的倡议。他指出，该企业启动后，哈萨克斯坦产出的铜精矿将在本地得到精炼。

总统表示，哈萨克斯坦正在为制造业发展创造各种有利条件。哈国已经通过了新的《工业政策法》，为本国企业提供低价格的铝、铜、锌等原材料（比伦敦金属交易所价格低5%），并还计划规范这些金属的出口，以充分满足国内市场的需求。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦拥有储量丰富的稀有金属，并有兴趣引进稀有金属先进生产和加工技术。

托卡耶夫总统说：

-电动汽车制造业在中国发展迅速，这就是为什么加强锂生产领域的伙伴关系有美好的未来。 近年来，哈萨克斯坦国内市场对中国汽车的兴趣不断增加。 Cherry、Jac、Exeed 和 Haval 等已经成为了哈国最畅销的汽车品牌。我们正在将这一领域的合作提升到一个新的水平，许多中国汽车品牌已经实现了在哈萨克斯坦境内进行组装生产。今天，两国企业将签署相关协议。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统强调指出，哈中两国在电子商务领域有更多的机会来加强相互合作。

国家元首说：

- 在线贸易的发展非常重要，我们在大流行期间很清楚地意识到了这一点。 中国的«阿里巴巴集团»、«京东»等互联网巨头在该领域拥有丰富的经验和潜力。中亚国家在市场竞争中有自己的优势。在这方面，哈方正在广泛使用中国的大型电子交易平台，这一步对于将我们的产品一起推向市场至关重要。 哈萨克斯坦国家馆将在京东平台开放。很明显，未来我们的相互贸易将会增加。考虑到这一点，我们已积极开始开设新的海关仓库。在这方面，我们建议我们的合作伙伴将他们的货物存放在我们的仓库中。应该指出的是，从物流的角度来看，这是非常方便的。届时将有机会进一步缩短中亚与中国双向货物运输的周期。

国家元首还表示，农业是另一个应该加强双边合作的领域之一。不久前，哈中两国达成了100万吨小麦的售华协议，而这个供应量完全可以增加数倍。总统指出，在过去五年中，哈萨克斯坦向中国出口的油籽数量增长了 3.5 倍，植物油增长了 2 倍。 托卡耶夫总统还提及了哈萨克斯坦为实现食糖产品的完全自主供应而采取的措施，并邀请中国企业积极参与发展哈国的食糖生产本地化进程。

会议期间，托卡耶夫总统还提出了发展陆路交通走廊的问题。总统指出，很多投资者已经注意到，中国可以通过哈萨克斯坦领土进入欧亚大陆西部的广阔市场。

托卡耶夫总统说：

- 毫无疑问，这样的交通方式是非常合理的。在西安陆港建设哈萨克斯坦物流中心将是一个重要的步骤。该中心将成为直达中亚、欧洲、土耳其和伊朗的集装箱列车的主要枢纽。我们计划开通通往中国的阿亚古兹-巴克特铁路，并修缮多斯特克-莫因特之间的铁路线。届时将有机会通过铁路每年运输多达2000万吨的货物。我认为，为了重振欧亚之间的交通，发展跨里海多式联运国际交通线路非常重要，这条运输线堪称前途无量。

总统邀请中国工商界代表加强在金融领域的合作，并向他们介绍了阿斯塔纳国际金融中心的优势。目前，已有来自73个国家的1800多家公司在金融中心注册，其中十分之一是中国公司。此外，中国国际金融公司（CICC）正考虑未来在哈萨克斯坦开设区域办事处。

总统在讲话最后指出，哈萨克斯坦为所有前来哈国的投资者创造了最有利的条件，并表示相信今天的会议将加强两国的贸易和经济伙伴关系。

中信集团（CITIC）董事长朱鹤新、中国石油天然气集团有限公司（CNPC）董事长戴厚良、亚洲基础设施投资银行副总裁舒克内希特·卢杰、中国电建董事长丁焰章、中国通用技术控股有限公司（GENERTEC）董事长于旭波、SOFCO董事长刘进、徐州工程机械集团 (XCMG) 总裁陆川、京东集团副总裁叶威、阳光七星投资集团董事会主席吴征、西安爱菊粮油工业集团有限公司董事长贾合义、长城汽车公司副总裁张俊雪等也在会上发表了讲话。

总体而言，在托卡耶夫总统对中国进行的国事访问框架下，哈萨克斯坦与中国之间共签署了总价值超过220亿美元的47项协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】