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    19:47, 18 五月 2023 | GMT +6

    哥伦比亚一飞机失事两周多后，四名儿童丛林中奇迹生还

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    Фото: theguardian.com
    哈通社/阿斯塔纳/5月18日 —— 据中新社消息，哥伦比亚一架小型飞机两周多前坠毁，造成多人下落不明。当地时间5月17日，哥伦比亚总统佩特罗表示，经过搜救，最终在丛林中找到了四名生还的儿童。

    据路透社报道，当地时间5月1日，一架载有7人的塞斯纳206飞机从亚马孙省的阿拉瓜阿拉市飞往瓜维亚雷省的圣何塞市，途中因发动机故障发出求救警报。

    法新社称，5月15日和16日，搜援人员发现了飞行员和两名成年人的遗体。其中一名遇难者是四名儿童的母亲。

    与此同时，哥伦比亚当局部署了大量士兵和嗅探犬，继续寻找乘坐飞机的未成年人。

    5月17日，哥伦比亚总统佩特罗在社交媒体发文称，经过艰苦搜索，找到了失踪的四名儿童，并称“这对于国家来说是一件值得高兴的事”。

    据法新社称，四名儿童年龄分别为13岁、9岁、4岁，以及一名11个月大的婴儿。救援人员认为，事故发生后，他们一直丛林中游荡。

    当地时间5月17日早些时候，救援人员发现了一个“用树枝临时搭成的避难所”，他们相信那里可能有幸存者，于是加强了搜救工作。救援人员还发现了一个婴儿奶瓶和一块吃了一半的水果。此外，从公布的照片中，可以看到丛林地面的树枝中有剪刀和发带。

    报道称，哥伦比亚当局尚未说明飞机坠毁的原因。


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    国际 空难 黄金储备
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