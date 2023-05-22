哈萨克斯坦与新加坡总统举行会晤 签署四项合作协议

哈通社/阿斯塔纳/5月22日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫22日在总统府会见正在对哈萨克斯坦进行国事访问的新加坡总统哈莉玛·雅各布。

会见前，托卡耶夫总统在总统府迎宾大厅为雅各布总统举行了正式的欢迎仪式。在完成了演奏两国国歌、致敬国旗、检阅仪仗队和合影留念等流程后，两国总统步入会议厅，举行了大范围模式的正式会晤。

会谈中，双方就哈萨克斯坦与新加坡之间进一步加深政治对话、深化经贸领域合作，以及拓展文化-人道主义领域联系等问题，予以了重点关注，并就两国关系的当前状况和未来前景等进行了全面的沟通讨论。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对哈莉玛·雅各布的来访表示了热忱欢迎，同时高度评价了对方在当下复杂阶段对新加坡的领导。

托卡耶夫总统说：

- 新加坡总统在中亚国家中首先访问哈萨克斯坦，这是我们的巨大荣幸。您对哈萨克斯坦的访问是一项历史性事件。我相信，这次访问将开启两国相互关系的新阶段。哈萨克斯坦愿意不断加深与新加坡之间的相互关系。

今年3月是两国正式建交三十周年。托卡耶夫总统强调称，在这三十年间，两国之间建立了相互信赖的政治对话和积极地议会合作。

在哈新关系中，经贸和投资合作占有重要地位。国家元首指出，目前哈国有140多家新加坡企业或哈新合资企业积极地在经济领域活动当中。

托卡耶夫说道：

- 新加坡在哈萨克斯坦经济领域的投资额超过了14亿美元。即便有着经济上的困难和大流行的影响，去年两国双边经贸额仍达到了20亿美元。这是一个非常好的成果。

国家元首表示，两国之间建立了牢固的合作基础，近期组建成立的哈萨克斯坦-新加坡企业家理事会也将在未来发挥更加重要的作用。

托卡耶夫说：

- 我们会支持计划前往新加坡旅行的哈国公民。当然，对于来自新加坡的游客和商人们，我们的大门也是始终敞开的。我想重申，哈萨克斯坦始终愿意与贵国深化交流互动。

哈莉玛·雅各布对邀请其对哈国进行国事访问并对新加坡访问团予以了热情迎接的哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示了诚挚的感谢。

新加坡总统高度评价了两国之间的政治对话和互利合作水平。

哈莉玛·雅各布说：

- 您说的很对。这是新加坡总统对哈萨克斯坦，乃至整个中亚的首次访问。因此，这是非常重要的一次访问。哈萨克斯坦，是我国在中亚地区最重要的伙伴。因为，贵国实际上被我们视为本地区的领导者。这对我们很重要，且多年来我们一直保持着很好的合作。我们之间的联系不仅基于我们的紧密合作，还基于我们对开放和纪律等原则的坚守。这不仅对哈萨克斯坦，也对我们非常重要。

会谈期间，双方还讨论了加深纳扎尔巴耶夫大学公共政策高等学院与李光耀公共政策学院之间战略伙伴关系的重要性。

两国领导人就拓展出口、促进合资企业发展等问题相互交换了意见。其中，阿拉木图周边«G4City»城市群建设的联合投资项目实施进展和扩大金融机构间合作的问题得到了重点关注。

此外，两国总统还就跨里海国际运输线和一带一路倡议的相互对接问题，以及哈新两国间开通直航航线等互利合作的前景进行了讨论。

双方针对共同关心的国际热点问题，以及在国际组织框架下的哈新合作等予以了讨论。

此外，在两国总统的见证下，哈萨克斯坦与新加坡政府间签署了以下协议：

·哈萨克斯坦共和国与新加坡共和国之间服务贸易和投资协定；

·哈萨克斯坦共和国政府与新加坡共和国政府间中亚国家（C5）公务员能力建设项目合作谅解备忘录；

·阿斯塔纳国际金融中心与新加坡国际企业发展局（Enterprise Singapore）间合作协议；

·哈萨克斯坦«QazTrade»贸易政策发展中心与新加坡国际企业发展局之间相互谅解备忘录。

【编译：木合塔尔·木拉提】