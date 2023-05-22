古特雷斯：全球须重启气候行动，七国集团应是主力

哈通社/阿斯塔纳/5月22日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长今天在日本广岛向新闻界发表讲话时表示，世界正指望由工业化民主国家组成的七国集团展现全球领导力和团结。他同时称广岛“象征着各国未能合作且摒弃多边主义的悲惨后果”。

广岛1945 年承受了世界上被投掷的第一颗原子弹。古特雷斯将这座城市描述为“人类精神的证明”。由加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国组成的七国集团以及欧盟正在这里举行会议。

“每当我访问广岛，我都会为被爆者的勇气和韧性所鼓舞”，他指的是那场可怕的战争行为的幸存者。 “联合国与他们站在一起。我们将永远不会停止推动一个没有核武器的世界。”

穷国与富国

古特雷斯说，他向七国集团领导人传达的信息简单明了：

-虽然各地的经济形势都不确定，但富裕国家不能忽视这样一个事实，即世界一半以上的国家——绝大多数国家——正在遭受严重的金融危机 。

他重申了他上周对牙买加进行正式访问时首次表达的观点，即发展中国家面临的问题具有三个层面； 道德层面、权力相关层面和实际层面。

他阐述了全球经济和金融体系中的“系统性的和不公正的偏见”；全球金融架构的过时；以及即使在现行规则范围内，发展中经济体也被辜负和卖空的事实。秘书长强调，七国集团现在有责任采取行动。

权力再分配

他说，面对新冠疫情和俄罗斯入侵乌克兰带来的经济冲击，第二次世界大战后经布雷顿森林重组所建立的金融体系根本“未能履行其作为全球安全网的核心功能”。

他指出，现在是修复布雷顿森林体系和改革联合国安理会的时候了。

-这本质上是一个根据当今世界的现实重新分配权力的问题。-他说。

古特雷斯指出，七国集团不能再做旁观者：

-在我们的多极世界中，随着地缘政治分歧的扩大，当数十亿人在食品、水、教育、医疗保健和工作等基本问题上苦苦挣扎时，任何国家或国家集团都不能袖手旁观。

“明显偏离轨道”

他强调了忽视气候变化速度的危险，并概述了世界上最富有的国家对气候行动取得成功至关重要的具体领域。

他告诉记者们，目前的预测显示，人类在朝着到本世纪末气温将上升 2.8°C的方向走，同时根据世界气象组织的最新数据，未来五年可能是最热的五年。

-我们的“加速议程”旨在弥补失去的时间。 它呼吁所有七国集团国家尽可能在 2040 年前实现净零排放，并要求新兴经济体在 2050 年前尽可能实现这一目标。-他说。

他说，七国集团拥有巨大的经济和金融影响力，是“气候行动的主力”，而且正在发挥作用，“但还不够，我们显然偏离了轨道”。

《气候团结协议》呼吁七国集团调动资源，支持较不富裕的经济体加速脱碳，将气温上升幅度限制在与工业化前水平相比1.5° 以内。

淘汰煤炭

-这需要更快的时间表来逐步淘汰化石燃料并增加可再生能源。这意味着为碳定价并终止化石燃料补贴。我呼吁七国集团到 2030 年完全淘汰煤炭，-秘书长说。

与此同时，他也代表那些在引发危机方面影响最少但受害最深的国家呼吁气候正义。

-我们必须加强适应和预警系统，以帮助处于前线的社区……现在是发达国家提供所承诺的每年 1000 亿美元资金的时候了。-他补充说。

他还重申，在去年于沙姆沙伊赫举行的第27届气候变化大会期间商定的损失和损害基金“必须投入运作”。