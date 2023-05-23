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    12:59, 23 五月 2023 | GMT +6

    哈中之间将实现农产品交易的新模式

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    哈通社/阿斯塔纳/5月23日 – 哈萨克斯坦与中国之间将建立全新的经贸范式。

    哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特·托热巴耶夫指出，新冠疫情期间，中国成为了哈萨克斯坦最大出口利益市场之一。

    他表示，中国庞大的市场对哈萨克斯坦充满了吸引力。

    - 首先在于农业。我们最在意的是，如何满足中国客户的需求。不久前我与中国肉制品生产协会的负责人举行了会晤，期间我们谈到了一个有趣的数据。即，如果每一个中国人的肉制品消费量能提升50克，那么这个国家一年需要消费的肉制品总量将会增加2500万吨。- 托热巴耶夫说。

    根据副部长的说法，已经于中国境内的一家加工企业达成了相关的协议。

    - 对方建议我们在哈萨克斯坦建立一个区域，将在中国消费的各种产品的生产商安置在其中，进行出口前检查。检测实验室、许可证发放之类的程序都在其中完成。也就是说，农产品将在哈萨克斯坦境内封存，并通过集装箱或卡车交付给中国境内的买家。这将是一种全新的经贸范式。

    副部长表示，这种新模式在其他国家尚未实施过，但在哈中之间将能够实现。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 中国 哈萨克斯坦与中国 贸易 经济 过境运输 进出口 黄金储备
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