哈萨克斯坦采取措施优化哈乌边境过境流程

哈通社/阿斯塔纳/5月24日---作为落实政府指示的重要举措，相关部门正在努力提升哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦过境点的通关能力，以优化货物和车辆的过境流程。

近日，由哈萨克斯坦共和国国家税收委员会、边防局和外交部组成的跨部门工作小组对哈乌之间各过境点进行了实地考察。

工作小组制定了一份问题清单，并通过一系列改善措施迅速解决边境拥堵问题。

具体来说，对过境交通流量进行了重新调整，过境点实施强化运转模式，海关岗位增派人员以加快对过境车辆监测力度。国家税收委员会总调度办公室已全天候进行货物放行作业。

与乌兹别克斯坦相关部门（包括海关和边防）进行了会谈，以增加双向货物和车辆的接收数量，并加快边境管制行动的开展。

工作小组将在接下来几天内对双方所有过境点的运行状态进行检查。

哈方将继续采取措施，努力提高与乌兹别克斯坦边境过境点的周转率和吞吐量。

值得一提的是，随着旺季的来临，从乌兹别克斯坦进口到哈萨克斯坦的水果和蔬菜规模自今年5月以来有所增加。目前，国家税收委员会在突厥斯坦地区的3个海关检查站每天平均接收900-1000辆货车。

【编译：阿遥】