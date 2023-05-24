美国佛州州长德桑蒂斯将在推特直播上宣布竞选总统

哈通社/阿斯塔纳/5月24日 —— 据中新社消息，美国佛罗里达州共和党籍州长德桑蒂斯预计将于当地时间24日，在与推特CEO马斯克一起参加的推特直播讨论活动中，正式宣布竞选美国总统。

据美国全国广播公司(NBC)报道，德桑蒂斯和马斯克将于当地时间24日下午6时在“推特空间”(Twitter Spaces)直播连线，德桑蒂斯届时将在连线时宣布参加2024年美国总统选举。

分析称，德桑蒂斯预计会在此次直播讨论活动中，被介绍给马斯克的大量支持者并取得其信任，这种关系可能会给德桑蒂斯带来巨大的助力。

报道称，在《华尔街日报》22日举行的2023年CEO峰会上，马斯克证实了他将参与这次特别的直播活动，并表示在社交媒体上宣布这类重大消息是非常具有开创性的。

但他也称目前“不会支持任何特定的总统候选人”。马斯克曾在2022年11月表示，如果德桑蒂斯准备参加美国2024年总统竞选，他将支持。

美国共和党籍前总统特朗普已于2022年11月宣布竞选美国总统，德桑蒂斯被认为是特朗普在共和党内的“头号竞争对手”。