超强台风“玛娃”袭击关岛

哈通社/阿斯塔纳/5月25日 —— 据联合早报网消息，风速达四级的超强台风“玛娃”星期三（5月24日）袭击了美国海外属地关岛，目前暂未出现人员伤亡。

路透社报道，美国国家气象局（NWS）早前发布警告称，台风“玛娃”（Mawar）或在当地时间星期三中午登陆关岛南部，这场风暴可能会给关岛带来强风、降雨和强烈风暴潮的“三重威胁”。

当日，玛娃以高达每小时225公里的风速和暴雨，在西太平洋上蜿蜒前行。NWS说，玛娃正以每小时8英里的速度向西北方向移动，或造成山体滑坡、山洪暴发，并带来危及生命的风暴潮。

关岛当局在强风暴来袭前，已下令疏散洪水易发地区的居民，并警告居民采取预防措施。

关岛长官格雷罗（Lou Leon Guerrero）同日说，她非常担心人民的安全，并将这场风暴与1962年的“凯伦”台风相提并论。凯伦当年将关岛大部分地区夷为平地。

美国总统拜登星期二（23日）批准了一项紧急声明，授权联邦对关岛提供援助。

关岛位于西太平洋上，是密克罗尼西亚群岛中最大的热带岛屿，也是马里亚纳群岛中最南的岛屿，位于洛杉矶西南约6000英里处，有17万常驻人口。