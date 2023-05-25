澳大利亚悉尼发生大火 建筑部分坍塌

哈通社/阿斯塔纳/5月25日 —— 据中新社援引澳大利亚广播公司(ABC)报道，当地时间5月25日下午4点后，澳大利亚悉尼市中心萨里山地区的一栋七层建筑发生大火，并蔓延到邻近的楼房。目前，火势已经得到控制，暂无人员伤亡。

据报道，起火建筑位于悉尼中央车站附近的兰德尔街，随着火势蔓延，大楼一部分开始坍塌。目前已有120多名消防员和30多辆消防车参与现场救援。

新南威尔士州消防局局长亚当·杜伯里表示，火灾是从大楼的三层开始的。“我们看到三楼着了火，我们认为这是一个七层的建筑，我们进行了人员疏散，消防员已进入楼中灭火。”

新南威尔士州消防局表示，火势已经得到控制，没有人员伤亡。

目前兰德尔街周围地区的主要道路被封闭。交通部门表示，萨里山地区的公共汽车正在改道，轻轨也已停运。

据报道，一名目击者表示现场浓烟滚滚，“十分钟后，墙就倒塌了，火势非常猛烈。”

据《卫报》报道，消防局已将此次火灾事故列为最严重的“十级警报”。消防员还一直在扑灭可能蔓延到周围建筑物的小火，预计灭火行动将持续到第二天早上，警方将对起火原因展开调查。