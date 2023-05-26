印度尼西亚有意在哈萨克斯坦实施轮胎生产项目

哈通社/阿斯塔纳/5月26日--印度尼西亚经济统筹部部长特别顾问里扎尔·阿凡迪在第二届欧亚经济论坛上表示，哈印双边合作具有巨大发展潜力。

-我们有很好的机会发展双边经贸关系。两年前，印度尼西亚部长级代表团访问哈萨克斯坦，双方就继续并巩固双边合作达成一致。我认为双边合作具有巨大发展潜力。我们明白，在欧亚经济论坛上举行会谈并落实达成的一致意见将为加强两国间的互动创造条件。-他说。

他指出，哈萨克斯坦向印度尼西亚出口大量商品，在印度尼西亚总进口额中占据很大份额。印度尼西亚将这些商品用于国内市场或者转销非洲和中东国家。

他还表示，联合项目巨大的潜力与合资企业领域的合作前景有关。

-目前我们正在研究在哈萨克斯坦境内实施汽车轮胎生产项目的可行性。相信这一理念的实施将为双边经贸合作注入新的动力。-阿凡迪说。

印度尼西亚代表表示，两国在许多国际关系问题上有着相似的政治观点。

-我们没有任何政治分歧，印度尼西亚与世界上许多国家都保持着友好关系，我们没有敌人。同时，我们两国发展经贸关系的机遇很大，重要的是要加强合作。有必要克服两国间的语言障碍，并双方之间建立起信息交流的新桥梁。-他说。

【编译：阿遥】