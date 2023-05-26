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    11:51, 26 五月 2023 | GMT +6

    马斯克公司首获美监管机构批准 可开展人脑芯片植入试验

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    哈通社/阿斯塔纳/5月26日--中新网援引外媒综合消息报道称，埃隆·马斯克旗下的人脑芯片植入公司Neuralink当地时间25日宣布，已获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准，可在人体上开展临床研究。

    据法新社报道，Neuralink称，能够得到FDA的批准，首次进行人体临床试验，对于«脑机接口»科技来说是«重要的第一步»。但目前，临床试验招募尚未开放。

    Neuralink是一家成立于2016年的初创公司。2022年12月，马斯克在介绍时表示，该公司开发的植入芯片，目的是为了能够使人脑直接同计算机交流。

    马斯克说：«我们一直以来在为首个人脑植入芯片努力。当然，我们希望在真正把装置植入人体前，保持高度警惕，并且确定它能够运行良好。»

    马斯克还表示，该项技术将用于帮助视障和行动不便人士，恢复视力和行动能力。

    据路透社报道，2022年初，Neuralink曾首次向FDA提出正式申请，但是遭到了拒绝。

    FDA当时指出，该公司在进行人体试验前仍需要解决几个问题。其中包括植入人脑设备使用的锂电池安全性，植入的微型电线是否会向人脑的其他部位移动，以及如何可以在不损害脑组织的前提下取出设备。


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