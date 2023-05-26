哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦商业论坛在比什凯克举行

哈通社/阿斯塔纳/5月26日--据哈萨克斯坦贸易和一体化部消息，哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦商业论坛25日在比什凯克举行。

哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特·托热巴耶夫在商业论坛的开幕式上表示，哈萨克斯坦能够将对吉尔吉斯斯坦的加工品出口额增加到超 1 亿美元，包括食品、化学、工程、制药和冶金产品的出口。

哈萨克斯坦是吉尔吉斯斯坦的三大贸易伙伴之一，2022年两国之间的贸易额达到了11亿美元。其中，哈对吉的出口额增长了10.5%，达7.453亿美元。

哈萨克斯坦驻吉尔吉斯斯坦大使拉皮勒·卓什巴耶夫表示，商贸方面的下一个任务是将贸易额增加到 20 亿美元。

大使还指出了两国正在积极开展的主要联合项目。据其介绍， 两国间关于在伊塞克湖州建设四家度假屋的协议进入了最后签署阶段。

吉尔吉斯经济和商业部副部长哈纳特·阿布德拉赫曼诺夫指出了合作的优先发展方向：能源、旅游业、工业化农业、利用地下资源和轻工业。

他还表示，除了传统经济领域外，创意产业领域会成为一个有前途的商业领域，将得到显着推动。

两国100多家企业、国企和政府机构代表参加了此次商业论坛。

商业论坛框架下，哈萨克斯坦制造商与潜在合作伙伴以 B2B 形式进行了会谈。 根据会谈结果，哈萨克斯坦贸易代表团签订了价值3520万美元的出口合同。

【编译：阿依波塔】