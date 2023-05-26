韩自研运载火箭发射主星与地面成功交互

哈通社/阿斯塔纳/5月26日--据韩联社报道，韩国科学技术信息通信部26日在中央政府世宗办公大楼发布称，由韩国自研运载火箭«世界»号（KSLV-Ⅱ）送上太空的新一代小型卫星二号当天凌晨和地面站成功实现信息交互。

该卫星升空当天与地面站进行单向通信，次日又进行包括发送遥控指令在内的双向通信。从«世界»号运载火箭的发射、飞行到星箭分离，再到主星正常运转工作，韩式运载火箭第三次发射全程堪称完美。韩国由此成为自主发射实用卫星取得成功的国家。

除了主星之外，其余辅星尚未全部完成交互。韩国天文研究院的4颗立方体卫星中1号和2号两颗完成双向通信，3号立方星尚未确认是否正常释放，地面站还在试图与3号和4号立方星通信。3颗企业立方星中仅有2颗完成单向通信。

据科技部消息，主星于25日下午6点24分被送上太空并成功进入预定轨道，随后与韩国科学技术院（KAIST）人造卫星研究所的地面站进行交互。25日下午7点7分许，南极世宗基地率先收到主星信号，7点58分许，大田地面站与主星交互，26日凌晨，主星再次与大田、境外地面站完成多次交互。在26日的交互中，地面站接收了遥测信息，并检查了卫星姿态是否正常向阳等。