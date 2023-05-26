日本“神乐”望远镜重启引力波观测

哈通社/东京/5月26日 —— 据共同社报道，为捕捉黑洞合并等产生的宇宙引力波、建在日本岐阜县飞驒市地下的大型望远镜“神乐”（KAGRA）25日重启了观测活动。

据报道，2020年短暂运行后，因新冠疫情爆发而停用，在此期间进行了改良以提高灵敏度。

此次“神乐”参加与欧美引力波望远镜合作的新项目，进行为期1个月的观测。之后再度调整提升灵敏度，计划在明年春季投入使用3个月。主导«神乐»观测活动的东京大学宇宙线研究所的梶田隆章教授表示：

-如果运气好的话，应该能捕捉到引力波的迹象。

引力波是由物体运动时产生的空间扭曲像波纹一样扩散的现象。由巨大黑洞之间或重中子星之间的合并产生，会从很远的地方到达地球，可成为了解宇宙形成的线索。

“神乐”在地下约200米处的L字型隧道内分别设置长3公里的真空管道。从L字角向两边的管道中同时发射激光，观测通过管道末端的镜子反射回来的光。当空间被引力波扭曲时，物体之间的距离就会增加或减少，可检测出光反射回来的时间差。

重启前夕的24日下午在研究设施进行了最后的调整工作。东京大学的大桥正健教授表示：

-上次之后历时3年终于迎来了国际共同观测。希望能进一步提升灵敏度为引力波天文学作出贡献。

东大副教授宫川治干劲十足地表示：

-观测引力波是参与项目所有人的愿望。希望这次的观测能提供助力。

“神乐”是世界上第4台引力波望远镜。2015年美国的望远镜首次探测到引力波，率领团队的3名科学家被授予诺贝尔物理学奖。