《哈萨克斯坦歌曲选》中文译本发布会在北京举行

哈通社/北京/5月26日 —— 哈萨克斯坦驻华大使馆26日在北京举办了首部《哈萨克斯坦歌曲选》中文译本发布会，歌曲选中包括了哈萨克杰出人物如阿拜•库南巴耶夫、夏木希•哈勒达亚阔夫、阿勒腾别克•霍拉孜巴耶夫、努尔黑萨•特列尼迪耶夫等人的著名音乐作品。

消息称，这些歌曲是在人民音乐出版社的协助下，由著名作家、原中国人民政治协商会议全国委员会委员艾克拜尔•米吉提翻译。

中国国家机构的代表、中国学术和创作知识分子、哈萨克族，以及中国记者和哈萨克媒体出席了发布会。哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫在欢迎辞中强调，正是通过音乐和歌曲，人们对文化和习俗有了更深刻的认识。他相信，这本歌曲选将成为对哈萨克斯坦和中国之间睦邻友好基础的又一特色贡献。哈萨克斯坦外交官在讲话中还分享了今年在中国组织文化活动的计划。艾克拜尔 • 米吉提（1954 年出生），是中国著名的少数民族作家之一，以中文写作。自1982年以来，他一直是中国作家协会的成员，中国人民政治协南会议第十一、十二届全国委员会委员，三次获得中国国家奖，荣获哈萨克斯坦总统托卡耶夫授予的二级友谊勋章。创作了几十本书，包括阿拜作品的翻译。得益于艾克拜尔 • 米吉提的翻译和创造性研究，今天的中国读者和听众有机会近距离接触和欣赏哈萨克文学的经典著作和著名作曲家的作品。