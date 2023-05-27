塞尔维亚总统宣布将辞去执政党主席职务

哈通社/阿斯塔纳/5月27日-- 据中新网报道，当地时间26日，塞尔维亚总统武契奇在首都贝尔格莱德的集会上宣布«重大决定»，他定于27日辞去塞尔维亚执政党、议会第一大党塞尔维亚前进党主席职务，并将成立新的政治运动。

武契奇说：«今天是我作为塞尔维亚前进党主席向你们讲话的最后一晚。明天，将有其他人来接替我。我仍是塞尔维亚前进党的忠实一员……»

武契奇称，他将在6月底成立包括塞尔维亚前进党在内的新的政治运动。

«我们开始组建新的政治运动，以便打下良好的基础，在未来两三年的危机中保护我们的国家，这对塞尔维亚的未来具有决定性意义。»武契奇说。

据此前法新社报道，塞尔维亚5月初发生两起大规模枪击案件，共造成包括多名儿童在内的18人遇难、数十人受伤。枪击事件发生后，塞尔维亚多地举行抗议活动，谴责暴力事件，并要求政府进行变革，重组内阁。

武契奇5月15日曾宣布，他将很快辞去执政党塞尔维亚进步党主席职务，并将提前举行新的议会选举，«投票将不迟于9月举行»。

2012年武契奇当选为塞尔维亚前进党主席，2017年首次当选塞尔维亚总统。在2022年举行的总统选举中，武契奇赢得连任，任期为5年。