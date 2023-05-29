埃尔多安再次当选土耳其总统

哈通社/阿斯塔纳/5月29日--据中新社援引土耳其阿纳多卢通讯社报道，土耳其最高选举委员会主席艾哈迈德·耶内尔28日宣布，根据二轮投票的初步计票结果，现任总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安以52.14%的得票率击败反对党候选人，将连任土耳其总统。

土耳其总统选举第二轮投票于当地时间5月28日举行。耶内尔说，根据已打开超99%的投票箱，埃尔多安得票率为52.14%，反对党阵营“民族联盟”候选人凯末尔·克勒奇达尔奥卢得票率为47.86%。埃尔多安在第二轮投票中获胜，将连任土耳其总统，进入第三个任期。

埃尔多安当晚发表讲话，感谢全国人民赋予他未来五年治理国家的责任。他表示今天唯一的赢家是土耳其，并承诺将为土耳其下一个建国一百周年而努力。

埃尔多安现年69岁，在2014年和2018年的总统选举中，均在首轮投票中以超过50%的得票率直接当选。今年，由6个反对党组成的“民族联盟”阵容强大，选前民调显示，反对党候选人克勒奇达尔奥卢与埃尔多安支持率接近。

土耳其总统选举采用两轮投票制的全民直选，总统任期5年。在5月14日举行的第一轮选举中，三位候选人皆未获得逾半数选票，得票率前两名的埃尔多安和克勒奇达尔奥卢进入第二轮角逐。