哈萨克斯坦武装力量维和人员：守护和平与安全

哈通社/阿斯塔纳/5月30日--自2014年以来，约60名哈萨克斯坦军人作为参谋和军事观察员参加了联合国维和特派团工作。

1948年5月29日，联合国安理会授权成立了第一个联合国维持和平行动，即“联合国停火监督组织”。2002年，在联合国维持和平行动55周年之际，联合国大会通过决议将5月29日定为“联合国维持和平人员国际日”。

为了纪念第一个联合国维和行动开展75周年，哈萨克斯坦外交部于27日召开了专题会议，哈萨克斯坦国防部、联合国驻哈萨克斯坦代表处以及外国外交使团代表出席了会议。联合国驻哈萨克斯坦协调员米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞高度赞扬了哈萨克斯坦在联合国工作中的积极参与。

哈萨克斯坦参与联合国维和行动始于2000年。在那一年，哈萨克斯坦政府通过决议批准了哈萨克斯坦维和营工作条例。同年，哈萨克斯坦开始在北约和平伙伴关系计划框架内参与维和活动。

2003年8月，第一支由27人组成的“哈萨克斯坦维和营”工程队抵达伊拉克。在接下来的五年中，哈萨克斯坦维和人员拆除了400多万件爆炸装置，并向当地居民提供饮用水和医疗援助。

自2014年以来，约60名哈萨克斯坦军人（其中6名为女性）作为参谋和军事观察员，参加了联合国在科特迪瓦、西撒哈拉、黎巴嫩、中非共和国和马里的特派团工作。

加强我国维和能力建设的重要一步是在2018年根据联合国授权，向黎巴嫩派驻了首个哈萨克斯坦连。五年来，哈萨克斯坦驻黎巴嫩维和特遣队已进行了八次轮换。

目前，哈萨克斯坦有9名军人参加黎巴嫩维和行动，6名军人参加西撒哈拉维和行动，以及2名军人参加马里和中非共和国的维和行动。

这些维和人员在哈萨克斯坦国防部维和行动中心接受培训。

【编译：阿遥】