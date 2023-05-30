世界气象大会：冰冻圈快速变化，急需采取协调行动

哈通社/阿斯塔纳/5月30日 —— 据联合国新闻处消息，鉴于海冰减少、冰川、冰盖、永冻土和积雪的融化对海平面上升、与水相关危害与水安全、经济与生态系统的影响日益增大，世界气象组织的最高决策机构——世界气象大会决定将把冰冻圈提升为其首要优先事项之一。

世界气象大会通过了一项新决议，呼吁加强对冰冻圈经协调的观测和预测、数据交换、研究和服务，并为此提供资金。

来自世界各地的代表表达了他们的关切：极地和高山地区的变化会影响整个地球，特别是小岛屿国家和人口稠密的沿海地区。

气象组织秘书长佩特里·塔拉斯教授说：

-冰冻圈问题不仅是北极和南极的热门话题，更是一个全球性问题。

温室气体的“睡巨人”

10亿多人靠积雪和冰川融化的水生存，这些水由世界主要河流流域带到下游。全球冰冻圈的变化不可逆转，因而将影响到气候适应战略和水资源的获取。

北极永冻土正在融化，它是温室气体的“睡巨人”。北极永冻土储存的碳量是当今大气中的两倍。融化的山脉和北极永冻土增加了产生自然级联危害的风险。

冰川、格陵兰岛和南极洲冰盖融化约占海平面上升的50%，海平面上升正在加速。这对小岛屿发展中国家和人口稠密的沿海地区产生了日益增大的级联影响。

山区冰冻圈

山区冰冻圈的变化正在导致岩石滑坡、冰川脱落和洪水等灾害风险的增加。例如，巴基斯坦勘查了3000多个冰川湖，其中36个有潜在危险，有溃决的高风险。2022年巴基斯坦遭受了多次冰川湖溃决和骤洪 - 这一年的3月和4月出现了极端长期高温，9月和10月出现了毁灭性的洪水。

气象组织执行理事会极地与高山观测、研究和服务专家组的联合组长——来自澳大利亚的苏巴·雷尔 (Sue Barrell)和来自加拿大的黛安·坎贝尔 (Diane Campbell)呼吁，有必要协调气象组织会员国在南极开展的活动，以满足对气象数据和服务以及环境监测和气候研究的需求。

令人不安的事实

基准冰川在2021年10月至2022年10月期间经历了平均厚度减少1.3米以上的变化。这一损失远高于过去十年的平均水平。自1970年以来，累积厚度损失几乎达到了30米。

由于冬季少雪、2022年3月撒哈拉沙尘侵入、以及5月至9月初的热浪等因素的交织，欧洲阿尔卑斯山区打破了冰川融化的记录。在瑞士，2021至2022年间，冰川冰量损失了6%，而在2001至2022年间则损失了三分之一。

格陵兰冰盖的总质量平衡连续第26年为负。

2022年2月25日，南极海冰降至192万平方公里，为有记录以来的最低水平，比长期(1991-2020年)均值低近100万平方公里。

北极海冰在9月份夏季结束时融化，与卫星记录中第11个最低的月最小冰面积并列。

在整个（1993-2022）卫星测高计记录中，全球平均海平面创了新高。在有卫星记录的第一个十年（1993-2002年，2.27毫米/年）和最后一个十年（2013-2022年，4.62毫米/年）之间，全球平均海平面上升率翻了一番。