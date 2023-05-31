政府总理会见阿联酋驻哈大使商讨共同实施联合投资项目

哈通社/阿斯塔纳/5月31日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫周三在阿斯塔纳会见了阿联酋驻哈萨克斯坦特命全权大使穆罕默德·赛义德·穆罕默德·阿里基。双方就增加双边贸易规模、共同实施能源和交通物流领域联合投资项目等问题进行讨论。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦特别重视发展与阿联酋的关系。他指出，去年阿联酋对哈萨克斯坦的直接投资规模增加了27%，接近4.2亿美元。

他强调，今年1月，在托卡耶夫总统正式访问阿联酋期间，两国政府签署了关于实施新的战略投资项目的联合声明。

-令人欣慰的是，目前双方已着手实施高层达成的共识。我们希望加强双边合作，促进阿联酋对哈萨克斯坦经济的直接投资规模继续增加。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

他同时指出，发展双边贸易关系是优先任务之一。

-两国元首提出将双边贸易规模增加至10亿美元。鉴于此，哈萨克斯坦已准备好增加对阿联酋市场的农业、机械制造业和轻工业产品供应。-阿里汗·斯马伊洛夫称。

穆罕默德·阿里基则强调，阿联酋方面愿意扩大两国之间的互利合作，以落实哈萨克斯坦总统访阿期间达成的共识。

【编译：阿遥】