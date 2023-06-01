哈中铁路运输合作小组委员会第十四次会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/6月1日--哈萨克斯坦—中国铁路运输合作小组委员会第十四次会议近日在阿斯塔纳成功举行。

会议由哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长阿勒玛兹·额德勒索夫和中国国家铁路局副局长安路生共同主持。双方就哈中铁路运输合作的现状和前景进行讨论，并就扩大双边合作的机会进行了深入交流。

会议指出，去年，两国之间货运总量达到2320万吨，同比增长15%。今年前4个月，两国货物运输呈现积极增长态势，达到880万吨，同比增长32.6%。

为提高哈中边境口岸的通关能力，双方一致同意同步推进边境火车站及其周边铁路基础设施的现代化。双方共同努力确保边境火车站货物运输的顺利进行，保障列车稳定无间断运行，进一步发展中哈间以及中国、欧洲和中亚地区之间的铁路货物运输。

同时，双方对两国跨境集装箱班列合作取得的成果表示肯定。

至今，两国之间的集装箱过境运输量持续增长，有效保障了亚欧供应链的稳定，并推动了沿线经济和贸易活动的发展。

双方强调了实现国际货物运输的无纸化和完善电子数据交换系统的重要性，并支持双方铁路部门采取措施提高电子数据交换的质量。

【编译：阿遥】