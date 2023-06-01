加拿大出台移民新政 优先吸纳具特定职业经验的新移民

哈通社/阿斯塔纳/6月1日--据中国央视网报道，加拿大联邦政府5月31日宣布出台移民新政，优先吸纳有特定职业工作经验和技能的新移民。

加移民、难民和公民事务部部长弗雷泽在首都渥太华宣布，加拿大的主力经济类移民管理模式«快速通道»将首次启动基于职业类别的筛选程序。这一做法将允许加官方吸引具有特定技能、培训或语言能力的潜在永久居民。

今年，这一基于职业类别的筛选政策将重点关注具有较强法语能力或者具有多项特定领域工作经历的候选人，比如医疗护理，科学、技术、工程和数学专业，运输业，农业和农产品业，以及木匠、水管工和承包商等。

加官方将在近期公布有关具体类别的办理周期和申请方式等细节。加政府表示，此举意在打造一个推动经济增长、为工商业赋权、有助于解决劳动力需求并强化法语社区的移民体系。

«快速通道»适用于联邦技术工人计划、加拿大经验类别和部分省提名计划等加拿大的移民申请渠道。官方数据显示，移民现在几乎已占加拿大劳动力增长的100%。该国面临劳动力短缺的职业数量在2019至2021年间翻了一番。2022年6月，加政府对《移民和难民保护法》进行了修改，允许根据特定工作经验、法语能力等支持经济优先事项的关键属性来选择吸纳新移民。

另外，加政府近日还宣布了促进家庭团聚的移民新措施，以助应对劳动力短缺。其措施主要包括：加快配偶申请人的临时居民签证审批速度；为配偶申请临时居民签证提供新的、专用的审批工具；为配偶和家庭类申请人提供新的开放式工作许可。加政府还将为今年8月1日至年底之间到期的开放式工作许可持有人提供许可延期。