两名哈萨克斯坦网球选手将在美国小石城挑战赛四分之一决赛中交锋

哈通社/阿斯塔纳/6月2日--两位哈萨克斯坦网球选手贝比特·朱卡耶夫和米哈伊尔·库库什金将在美国小石城挑战赛的四分之一决赛中展开较量。

贝比特·朱卡耶夫目前世界排名第325位，通过资格赛成功晋级。在第一轮比赛中，他以6:2、6:2的比分击败了德国选手彼得·高若尼兹克，后者世界排名第333位。

接下来的第二轮比赛中，贝比特·朱卡耶夫以6:2、6:7(1:7)、7:6(7:5)的比分淘汰了本赛事的2号种子、美国选手尼古拉斯·莫雷诺·德阿尔伯兰，后者世界排名第187位。这场比赛历时3小时6分钟，贝比特·朱卡耶夫发出15个Ace球，并成功转化了9个破发点中的3个。尽管在最后一盘决胜局中以1:5落后，他展现出了顽强的拼搏精神，连赢六球，成功扭转了局势。

而米哈伊尔·库库什金目前世界排名第296位。他在第一轮比赛中以7:6(7:5)、6:3战胜了美国选手迈克尔·郑，后者世界排名第1379位。在第二轮比赛中，米哈伊尔·库库什金以6:2、7:5的比分击败了美国选手坦尼斯·桑德格伦。

因此，贝比特·朱卡耶夫和米哈伊尔·库库什金将在接下来的比赛中争夺晋级半决赛的入场券。

【编译：阿遥】