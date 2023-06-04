工业部：哈萨克斯坦机械制造业需增加研发投入

哈通社/阿斯塔纳/6月4日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展在政务公开门户网站上公布了机械工程产业发展4年综合规划。文件显示，2017~2021年哈萨克斯坦在机械制造业的研发和试验设计领域的投入仅为23亿坚戈。

这份公开的文件中指出，哈萨克斯坦国产机械工业产品在国际市场上的占有量«不足»。

- 2021年，哈国产机械产品在全球市场上的比重仅为0.02%。与之相比，俄罗斯机械产品在国际市场上的占比达到了0.3%，韩国为4.6%，美国8.3%，德国9.6%，中国达20%。而这些，都与上述国家在机械制造业的研发和设计领域投入大量资金有着直接联系。- 文件中写道。

工业和基础设施发展部指出，2017-2021 年，哈萨克斯坦制造业开展科研和设计研发工作的内部费用实际支出达到了 123 亿坚戈，但该领域获得的经费投入却仅有23亿坚戈，只能覆盖总体开支的18.8%。

冶金行业也面临同样的设计研发开支不足的情况，相关经费的投入仅为28亿坚戈，占实际所需支出的22.6%。

根据此前报道，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部已经拟定了《2024-2028年哈萨克斯坦机械工程产业发展综合规划》。

规划计划在五年内实现以下成果：

· 至2028年将哈萨克斯坦机械制造业产品出口额将增加57亿美元；

· 劳动生产率水平增加8.19万美元；

· 至2028年，流向机械制造业主要资本的投资额将达到1384亿坚戈。

文件将在政府公开网站上供公众评议至6月14日。

【编译：木合塔尔·木拉提】