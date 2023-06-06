最新报告：全球可再生能源消费增长，基本能源获取仍存鸿沟

哈通社/阿斯塔纳/6月6日 —— 据联合国新闻处消息，由世界卫生组织牵头发布的2023年版《追踪可持续发展目标7：能源进展报告》显示，全球仍有6.75亿人无法获取电力，23亿人依赖有害的燃料做饭，世界并未处于到2030年实现可持续发展目标7（经济适用的清洁能源）的正轨之上。

这份报告由可持续发展目标7的五家托管机构共同完成，包括国际能源署、国际可再生能源署、联合国统计司、世界银行和世界卫生组织。

可持续发展目标7是要确保人人获得负担得起的、可靠和可持续的现代能源。报告指出，在落实《2030年可持续发展议程》进程过半之际，虽然全球取得了可再生能源消费比例增长等进展，但这并不足以让可持续发展目标7得以按时实现。

可再生能源转型不均衡

数据显示，可再生电力在全球消费中的占比从2019年的26.3%增长到2020年的28.2%，这是自2015年开始跟踪可持续发展目标进展以来的最大单年增幅。报告还指出，全球能源危机预计将继续刺激可再生能源的部署以及能源效率的提高，一些政府的政策已经表明将为此增加投资。

但报告同样发现，在2021年用于支持发展清洁能源的国际公共资金当中，流向发展中国家的为108亿美元，比2010年至2019年的平均水平低35%，仅为2017年峰值264亿美元的40%左右；而且资金只掌握在少数的发展中国家手中，其中19个国家就占到了八成的资金承诺。

对此，国际可再生能源署总干事拉卡梅拉（Francesco La Camera）强调，“至关重要的是，多边金融机构要在世界各地更公平地引导资金流动，以支持可再生能源的部署和相关实体基础设施的建设。”

电力供应“不让任何人掉队”

报告同时指出，从2010年到2021年，世界可获得电力供应的人口占比从84%增长至91%，即超过10亿人在此期间获得电力；但在2019年到2021年，这一增长趋势有所放缓。

数据还表明，2021年，撒哈拉以南非洲仍有5.67亿人没有用上电，占全球无法获取电力人口的80%以上。同时，全球还有多达23亿人继续使用具有污染性的燃料与方法做饭，其中大部分人生活在撒哈拉以南非洲和亚洲。

联合国经济和社会事务部统计司司长施魏因费斯特（Stefan Schweinfest）表示，“在电力的获取和清洁烹饪方面，地区之间仍然存在巨大的鸿沟；这应当成为行动的重点，以确保不让任何人掉队。尤其需要向最不发达国家和撒哈拉以南非洲提供投资，以确保为实现可持续发展目标7取得更公平的进展。”

清洁烹饪关乎健康问题

报告还提醒，不断增加的债务和不断上涨的能源价格正在使普及清洁烹饪和电力的前景变得更加黯淡。根据目前的预测，如果不采取进一步行动而保持现状的话，那么到2030年，将有19亿人无法进行清洁烹饪，6.6亿人没有电力供应。

报告明确指出，这些鸿沟将对最脆弱人口的健康产生负面影响，并加速气候变化。根据世卫组织的数据，使用具有污染性的燃料和技术引发的疾病每年要夺走320万人的生命，因为这样做会增加家庭空气污染的毒性。

据悉，今年7月11日在纽约联合国总部举行可持续发展高级别政治论坛期间，这份报告将被提交给与会的最高决策者。报告作者敦促国际社会和政策制定者维护目前在实现可持续发展目标7方面取得的成果，同时推进结构性改革，并继续把最需要支持的脆弱国家作为战略重点。