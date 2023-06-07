韩国等五国当选联合国安理会非常任理事国

哈通社/阿斯塔纳/6月7日--据中新社报道，第77届联合国大会6日在纽约联合国总部举行全体会议，选举塞拉利昂、阿尔及利亚、韩国、圭亚那、斯洛文尼亚为安理会非常任理事国，任期从2024年1月1日起，为期两年。

按照地区轮换原则，此次选举的席位分别是非洲地区2席，亚太地区1席，东欧地区1席，拉美和加勒比地区1席。除东欧地区组外，其余组的候选国家没有竞争对手。

当天，塞拉利昂、阿尔及利亚、韩国、圭亚那分别以188票、184票、180票、191票获得超过联合国大会三分之二以上选票顺利当选。东欧地区组中，斯洛文尼亚和白俄罗斯竞争席位。最终，斯洛文尼亚以153票当选，白俄罗斯获38票落选。

此次当选的5个国家将于2024年1月1日起接替阿拉伯联合酋长国、加纳、加蓬、巴西和阿尔巴尼亚。目前安理会中另外5个非常任理事国为厄瓜多尔、日本、马耳他、莫桑比克和瑞士，任期到2024年底。

联合国安理会由15个理事国组成，除了中、美、俄、英、法5个常任理事国，还有10个非常任理事国。非常任理事国任期为两年，每年通过选举更换5个席位，不能连选连任。安理会15个理事国将轮流担任主席，为期1个月。