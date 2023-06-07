联合国教科文组织将举办为神经技术行业制定伦理框架的全球对话

哈通社/阿斯塔纳/6月7日--据中新网报道，联合国教科文组织当地时间6月6日表示，该组织将举办为神经技术行业制定伦理框架的全球对话。相关国际会议将于7月13日在巴黎教科文组织总部召开。

联合国教科文组织总干事阿祖莱表示，神经技术可以帮助人类解决许多健康问题，但它也可能触及并操控大脑结构，生成与我们的身份、情感相关的信息。它可能威胁到我们的人格尊严权、思想自由权、隐私权。我们急需在全球层面为神经技术行业建立共同的伦理框架，教科文组织已经在人工智能领域完成了这项工作。

将于7月13日举行的教科文组织国际会议将探索神经技术在解决难治性神经系统和精神障碍问题上的巨大潜力，并应对它给人权和基本自由构成的威胁。来自世界各地的高级官员、决策者、民间社会组织、学者和私营部门代表将参与对话。

对话将得到教科文组织国际生物伦理委员会(IBC)支持，该委员会发布了《神经技术伦理问题》报告。教科文组织开展的研究还首次全面概括了神经技术领域全貌、创新、全球主要参与者和主要趋势。

对话的最终目标是促进更好地理解与神经技术治理相关的伦理问题，为制定伦理框架做准备。该框架将由教科文组织的193个会员国审议并投票表决。有关程序将遵循类似于教科文组织为人类基因组(1997年)、人类基因数据(2003年)和人工智能(2021年)建立全球伦理框架的方法。

生成式人工智能有关最新发展，以及人工智能技术的普及和其构成的风险，这些都证实了教科文组织制定的人工智能伦理全球标准的有效性和及时性。神经数据和人工智能的融合将带来更为严峻的挑战，教科文组织的人工智能标准业已指出这一问题。

全球每8人中就有1个患有精神或神经障碍，相关治疗费用占到发达国家总医疗支出的三分之一，在中低收入国家也成为日益沉重的负担。到2050年，60岁以上人口预计将翻番，达到21亿，相关医疗支出亦将持续增长。神经技术有降低癫痫、阿尔茨海默病、帕金森病和中风等神经系统障碍导致的死亡和残障的巨大潜力。

目前，50%的神经技术公司位于美国，35%位于欧洲和英国。由于神经技术可能引领新一代的«超级人类»，这将进一步扩大国家之间在教育、技能和财富方面的差距，使拥有最先进技术的人获得不公平的优势。