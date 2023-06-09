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    11:45, 09 六月 2023 | GMT +6

    国家经济部长会见花旗集团高管 探讨深化双边合作

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    哈通社/阿斯塔纳/6月9日--哈萨克斯坦国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫在8日会见了花旗集团欧洲、中东和非洲业务首席执行官大卫·利文斯通和花旗集团公共部门全球主管朱莉·摩纳哥。

    双方一致认为哈萨克斯坦政府与花旗集团之间的合作具有高效性，并就当前的经济表现进行了深入交流。

    朱莉·摩纳哥表示，哈萨克斯坦的主权信用评级表现稳定，政府在此方面做出了大量工作。标普在3月份确认了哈萨克斯坦的主权信用评级，并改善了其前景展望。此外，惠誉在5月份确认了哈萨克斯坦的主权信用评级为“BBB”，前景稳定。

    阿勒别克·库安特洛夫指出，尽管面临通货膨胀上升、供应链中断和利率走高等问题，哈萨克斯坦经济已经适应了新的外部环境。

    -我们保持了国内生产总值的增长势头。2022年，哈萨克斯坦经济增长了3.3%。今年前四个月，经济增长率达到了5%。去年，我们计划吸引240亿美元的直接海外投资，而实际流入国内的直接海外投资金额达到了280亿美元，相比2021年增长了18%。-他说。

    双方还就金融部门、女性创业、绿色经济发展和招商引资等领域的合作项目展开了讨论。

    会谈结束时，双方表示愿意进一步加强双边合作。

    【编译：阿遥】


    标签:
    金融 经济 国家经济部 黄金储备
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