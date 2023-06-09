美国气象机构：厄尔尼诺卷土重来，极端天气可能频发

哈通社/阿斯塔纳/6月9日--中新网援引路透社报道称，根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)气候预测中心8日公布的报告，经历近三年的拉尼娜现象后，厄尔尼诺现象卷土重来，并可能在今年晚些时候引发极端天气。

报告称，«五月，随着赤道太平洋海面温度上升并超过平均水平，出现了弱厄尔尼诺现象。»

厄尔尼诺是发生在赤道太平洋东部和中部海水的大范围持续异常增暖现象，也称«暖事件»，它的出现往往会带来全球平均气温的升高。

厄尔尼诺意味着东太平洋的海水较往常升温。但今年，在厄尔尼诺开始前，全球海面温度较往常高出了0.1℃。这意味着极端天气可能加剧。

厄尔尼诺现象上一次出现是在2016年，该年成为有记录以来最热的一年。

据路透社此前报道，厄尔尼诺现象可能加剧全球气候变暖的影响，在2023或2024年打破高温纪录。

报道称，大多数专家参考美国国家海洋和大气管理局(NOAA)或澳大利亚气象局(BOM)的判断来确认厄尔尼诺现象已经开始。BOM的判定标准相对更严格，相对NOAA的0.5℃升温，BOM将东太平洋关键海域较平均升温0.8℃作为标准。6日，BOM称，今年有70%的可能出现厄尔尼诺。

在厄尔尼诺控制下，可能出现如南美暴雨、澳大利亚干旱等极端天气。这将会影响从美洲到亚洲的农业生产。

据路透社报道，今年5月发表的一项研究估计，本年度厄尔尼诺现象可能会造成3万亿美元的全球经济损失。