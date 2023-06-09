特朗普因不当处理机密文件面临七项联邦刑事指控

哈通社/阿斯塔纳/6月9日 —— 据中新社消息，美国前总统特朗普因不当处理机密文件而面临7项联邦刑事指控。

《华尔街日报》报道称，一个联邦大陪审团8日在迈阿密就不当处理机密文件的行为对特朗普提出指控。彭博社援引匿名知情人士的话称，密封提交的起诉书列出保留国防信息、串谋妨碍司法公正和作出虚假陈述等7项罪名。

此前，美国还未出现过前总统面临联邦指控的情况。如果被定罪，特朗普可能将面临牢狱之灾或被取消担任公职的资格，下届美国总统大选共和党总统候选人的竞争格局或将被改变。

特朗普8日在社交平台上坚称自己是清白的，并表示已收到传票，将于13日在迈阿密一家联邦法院出庭。一名执法官员说，美国特勤局官员将于9日与特朗普的工作人员会面，为他的出庭制定计划。

2022年1月，美国国家档案和记录管理局从特朗普住所海湖庄园带回15箱其总统任期内的文件，其中超过100份、700多页文件涉密，包括“最高级别”涉密文件。当年8月，美国联邦调查局在海湖庄园执行搜查令。后来被授权解封的信息显示，此次查获物件中有超过1.1万份政府文件和照片，其中100余份标有密级，54份为“秘密”、31份为“机密”、18份为最高级别的“绝密”。

此外，特朗普还因“封口费”案、国会山骚乱事件等面临多项刑事和民事指控。今年4月，他在纽约就“封口费”案出庭应诉。纽约检方在提审后说，特朗普对34项伪造商业记录的重罪指控表示不认罪。