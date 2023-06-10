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    09:40, 10 六月 2023 | GMT +6

    哈萨克斯坦总统向中国大唐西市博物馆赠送礼物

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    哈通社/西安/6月10日 —— 6月8日，哈萨克斯坦驻西安总领事馆总领事克拉巴耶夫·佐齐汉，将代表哈萨克斯坦总统心意的礼物正式交接给中国大唐西市博物馆，将连同两国人民的友谊珍藏于心、世代相传。

    该礼物由6个银色小羊髀石置于中间，盛在一个深且大的金色羊髀石里面。在游牧民族文化里牛羊是生命不息、家族富有的一种象征，牛羊多、羊髀石多则有祈愿富足，寄托美好祝福、辟邪的含义。

    该礼物取自哈萨克斯坦游牧民族自小玩得一种抓羊拐的游戏，这也是中国很多北方地区的儿童游戏，适合两个及以上小伙伴一起玩，承载了美好的记忆和纯真的友谊，也蕴含着丝路精神中“和平合作、互利共赢”这一价值取向。

    这一礼物将祝愿中哈双方今后能开展更加密切的交流合作，共同讲好中哈友好故事，助力构建中哈命运共同体。

    据悉，5月18日至19日，中国—中亚峰会在西安举办，举世瞩目。为了配合中国—中亚峰会召开，该馆应邀承办了“货币中的丝路印记——大唐西市博物馆藏古中亚丝路货币艺术臻品”展，分别于中亚五国元首下榻的宾馆统一亮相。展览通过讲述文物背后的故事，传递丝路上的友好之声，增进跨越千年的友谊，让大家了解古都西安的开放与文明。


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    文化 哈萨克斯坦 外交 总统 哈萨克斯坦与中国 黄金储备
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