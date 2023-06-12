索马里首都一酒店遭袭，世卫组织对其员工和平民遇害予以谴责

哈通社/阿斯塔纳/6月12日--据联合国新闻中心报道，世界卫生组织11日发表声明，以"最强烈的措辞"对位于索马里首都摩加迪沙的珍珠海滩酒店及餐馆遭袭予以谴责。该袭击造成16名无辜平民死亡，其中包括一名世卫组织的当地员工。

据媒体报道，袭击发生于当地时间6月9日晚，索马里安全部队经过六个小时才将事发酒店与80多名客人完全解救，并将七名袭击者尽数击毙。在此过程中，三名安全部队成员殉职，16名无辜平民遇害，另有十多人受伤。

世卫组织向哈桑的家人、以及此次袭击中所有遇害者的亲朋好友致以最深切的慰问。世卫组织驻索马里代表马利克还谴责一切针对无辜平民和人道主义援助人员发动的袭击。

世卫组织同时表示，将继续致力于在索马里维护卫生事业并应对紧急情况，而其工作人员的安全和安保是确保持续开展救生应急行动的"一个首要因素"。

媒体报道，伊斯兰极端组织青年党已宣布对这一袭击负责。就在5月26日，青年党还对非洲联盟驻索马里过渡特派团位于下谢贝利州布洛马利尔的一处基地发动袭击，在驻扎于此的乌干达士兵当中造成死伤。