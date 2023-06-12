总统任命斯韦特拉娜·贾克波娃为社会弱势群体权益专员

哈通社/阿斯塔纳/6月12日--国家元首签署命令，任命斯韦特拉娜·哈布肯克兹·贾克波娃为总统直属社会弱势群体权益专员。

斯韦特拉娜·贾克波娃1968年出生在卡拉干达州。

1991年毕业于切利诺格勒国立师范学院，2006年毕业于阿拉木图经济与统计学院。

1984-1986年 任小学教师；

1986-1991年 在切利诺格勒国立师范学院学习；

1991-1995年 任小学、中学老师；

1997-1998年 任国家养老支付中心阿克莫拉市分设机构会计部高级专家、首席专家；

1998-2001年 任国家养老支付中心阿克莫拉市分设机构经济分析部首席专家、主任；

2001-2008年 任任国家养老支付中心阿克莫拉州分部主任；

2008-2011年 任哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部社会保障和社会保险司代理司长、司长；

2011-2013年 任国家信息技术股份公司设计室项目经理；

2013年8月至2014年8月 任哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部副部长；

2014年8月 任哈萨克斯坦共和国卫生和社会发展部副部长；

2017-2019年 任哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部副部长。