第一副外长会见联合国开发计划署副署长

哈通社/阿斯塔纳/6月12日--哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥玛洛夫日前会见联合国助理秘书兼联合国开发计划署副署长伊万娜·日夫科维奇。

会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦和联合国开发计划署之间合作的重要性。

-与联合国开发计划署的合作是我们在联合国框架下可持续发展目标合作的优先方向之一，我们非常重视联合国开发计划署对我国发展的贡献。-第一副外长说。

同时，与会人员详细讨论了开发计划署在哈萨克斯坦开展工作30周年的成果，以及旨在消除贫困、消除社会脆弱性和不平等、抵御气候变化、低碳发展、经济多样化相关项目的实施情况。

哈萨克斯坦外交官表示，我国特别重视实现可持续发展目标问题。 同时，他还谈到了哈萨克斯坦关于在阿拉木图建立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心倡议的重要性。

伊万娜·日夫科维奇对哈萨克斯坦与联合国开发计划署多年来建立的长期合作与信任给予了积极评价，并就哈萨克斯坦对联合国开发计划署优先领域工作的支持表示了感谢。

此外，双方还讨论了支持哈萨克斯坦新成立的行政单位计划和实施联合项目问题。

【编译：阿依波塔】