工基发展部与中国、德国和美国企业高管就建筑和基础设施合作举行密集会谈

哈通社/阿斯塔纳/6月12日--哈萨克斯坦工业和基础设施发展部建筑和住房公共服务委员会主席提穆尔·卡拉阔依幸日前分别与中国、德国和美国企业高管进行了会谈。

在与中国江苏威尔曼科技有限公司代表Luo Pinghui会面时，卡拉阔依幸表示，随着建筑业的稳步发展，哈萨克斯坦国内电梯设备产业前景将变得十分广阔。新的生产设施将使哈萨克斯坦能够自主满足国内电梯需求。

中国企业代Luo Pinghui对哈方提供合作开发住房公共服务基础设施的机会表示感谢，并指出威尔曼公司拥有自主研发中心，愿意在哈萨克斯坦开设电梯生产基地。

此外，卡拉阔依幸还与德国和美国企业高管进行了会晤，讨论了在发展数字技术以及引进自动化建筑流程方面的合作事宜。

德国Saertex公司正在研发非开挖管道修复技术。该企业代表表示愿意提供用于管道修复的新型纳米材料。

与美国Bechtel International建筑公司代表的会谈中，双方同意就潜在的污水处理厂项目合作事宜进一步展开讨论。

总部设在美国的Honeywell公司建议将其设备和IT技术纳入建筑、维修和施工成本估算中。

【编译：阿遥】