日本核污水排海时间临近 韩国消费者大量购买海盐

哈通社/阿斯塔纳/6月12日--中新网愿意路透社报道，随着日本核污水排海时间临近，韩国消费者正在大量购买海盐及其它海产品，当地零售商也正在囤积相关货品，担心出现供应短缺。

韩国相关部门表示，要加强对天然盐场的检测力度，防止放射性物质增加，同时继续保持对来自福岛周边水域海产品的禁令。

据韩国海洋水产部数据，6月第一周，海盐价格较两个月前上涨了近27%。不过，海洋水产部认为，价格的上升应当归因于近几个月来的恶劣天气及产量下降，而非恐慌性购买。

报道称，韩国居民担心核污水排放带来的海洋污染和健康威胁，同时担忧海盐与海鲜价格因此上涨。

报道指出，在韩国的社交媒体及购物网站上，购买海盐成为了热点，韩国海盐产地的订单量近期也有所增加，海盐与海产品制造商的股票也均在上涨。

韩国民调机构5月进行的调查显示，超过85%的韩国民众反对日本的核污水排海计划，有约70%的民众表示，如果排放计划继续进行，将减少食用海产品。

路透社指出，虽然近几个月以来，韩国与日本采取措施试图修复两国关系，但日本核污水排放问题在韩国仍备受争议。