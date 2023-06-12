过去一年国内电动汽车数量翻倍增长

哈通社/阿斯塔纳/6月12日--据Energyprom.kz网站援引内务部统计数据报道，自去年3月至今年3月，国内电动汽车数量大幅增加，从631辆增至1900辆。尤其是在去年12月，国内电动汽车数量出现井喷式增长，一个月内有521辆新能源汽车完成登记注册。今年1至3月，电动汽车销售继续高速增长。

这是过去十年以来，国内电动汽车数量首次发生重大变化。自2012年开始，国家统计局一直在公布电动汽车统计数据。根据此前的统计，截至2016年1月1日，国内电动汽车保有量达到785辆。

然而，尽管电动汽车数量呈现大幅增长趋势，但在哈萨克斯坦，电动汽车保有量仍然非常有限。去年3月，电动汽车保有量仅占总车辆数的0.01%，而截至2023年4月1日，该比例仅增加至0.04%。

在1900辆新能源车中，有1600辆是小型轿车，占电动汽车保有量的84%。而电动货车和公交车比例则相对较少，分别为8.8%和6.9%。从统计数据来看，电动公共交通车辆的购买主要发生在去年12月。当月新增109辆电动巴士，到今年3月底，电动公交车数量已增长至134辆。

城市公共交通“新能源化”趋势主要体现在阿斯塔纳（67辆）和阿拉木图（32辆）。

阿拉木图是国内电动汽车保有量中占比最大的城市，有63.9%（约1200辆）的电动汽车在该城市注册。这可以通过几个因素来解释，其中最重要的是国内百万富翁更多地集中在阿拉木图市。

【编译：阿遥】