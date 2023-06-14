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    12:12, 14 六月 2023 | GMT +6

    哈萨克斯坦学生在美国科技大赛上获得优异成绩

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    哈通社/阿斯塔纳/6月14日 – 哈萨克斯坦卡拉干达州«Мұрагер»寄宿学校和奇姆肯特市НЗМ学校的学生们，在美国US Open FIRST LEGO League国际锦标赛上获得了优异成绩。

    据哈萨克斯坦教育部新闻处消息，共有来自20个国家的700多名学生参加了这一赛事。

    其中，来自奇姆肯特的Clutch队的太阳能和风能能源储存方案，在大赛Innovation Project Award环节中荣获第三名。

    而来自卡拉干达的JelToqSun队，则凭借他们设计的风力发电站方案，赢得了大赛Champions Award冠军大奖第三位。这也是首次有哈萨克斯坦学生荣获这一大奖。

    参赛的哈萨克斯坦学生阿克巴尔·叶尔梅克夫表示，他们为此次大赛进行了长达半年的准备，精心设计了创新项目，并在比赛中克服了内心的紧张和恐惧，展示了自身的实力，并享受到了与强大对手竞争的乐趣。

    据悉，比赛期间，哈萨克斯坦学生参观了麻省理工学院、波士顿大学、哈佛大学等名校的工程学院，并与这些高等学府的教授们进行了亲切接触，听取了关于创新项目和未来发展方面的专业意见。

    值得一提的是，本次前往美国参赛的两支队伍，都曾在在教育部的支持下，获得了由 USTEM 机器人公共基金会组织的第一届中亚中亚运动会的国际冠军。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    教育部 科学 哈萨克斯坦 教育 科技 美国 黄金储备
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