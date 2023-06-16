联合国秘书长重申：必须“争分夺秒”地与叙利亚人民站在一起

哈通社/阿斯塔纳/6月16日 —— 据联合国新闻处消息，在各捐助方今天在布鲁塞尔参加欧盟为叙利亚组织的国际认捐会议之际，联合国秘书长古特雷斯强调了叙利亚人民所遭受的巨大苦难，他将其称之为«难以形容»。

古特雷斯说，联合国呼吁筹集111亿美元，以支持叙利亚国内的民众以及更广大地区的流离失所者。这是其在全球范围内发起的最大的募捐金额。

联合国难民事务高级专员格兰迪在推特上表示，会议结束时，捐助者宣布要提供56亿欧元的赠款。他强调，认捐承诺必须“转化为对境内的叙利亚人、流动中的叙利亚人和收容他们的国家实实在在的捐助”。

资金严重不足

到目前为止，2023年所需的资金中只有约十分之一有了保障，而目前的需求极高，因为今年2月的一场破坏性地震加剧了十多年战争带来的苦难。

叙利亚几乎全部人口都生活在贫困线以下。古特雷斯警告说，现在“分秒必争”，下个月对250万叙利亚人的援助就将因为缺乏资金而耗尽。

急需政治解决方案

古特雷斯还重申，他呼吁以可持续的政治方式解决冲突，让所有叙利亚人都参与其中。

-我们必须为叙利亚人民找到一条前进的道路，以寻求一定程度的稳定以及对未来的希望。-他说。

他强调，这需要在符合安理会第2254号决议的前提下，在“可信和全面”的谈判方面取得进展。该决议于2015年12月通过，为叙利亚和平进程制定了路线图。

现状“不可接受且不可持续”

联合国叙利亚问题特使裴凯儒（Geir Pedersen）也响应了这一呼吁。他表示，当务之急是恢复叙利亚内部的政治进程，因为该国目前的局势是“不可接受和不可持续的”。

-普通的叙利亚人还没有从外交中看到任何红利。-他遗憾地说。

裴凯儒还强调了确保人道主义救援准入的必要性，“包括通过跨线和跨境等各种方式”。他与古特雷斯一同呼吁安理会将从土耳其进入叙利亚西北部的跨境救援准入授权延长12个月，因为这对于该地区数百万人来说是一条生命线。

“天文数字级”的人员损失

在向会议发表的联合声明中，难民高专格兰迪、联合国主管人道主义事务的副秘书长兼紧急救济协调员格里菲思以及联合国开发计划署署长施泰纳称，叙利亚危机给人们造成的损失是个“天文数字”。

他们表示，该国70%的人口（超过1500万人）需要人道主义援助和保护。

约有1200万人面临粮食不安全，四分之一的叙利亚儿童发育迟缓，这可能对其发展造成“不可逆转的损害”。

声援难民

这场危机已经导致超过1300万人逃离家园，其中包括680万逃往邻国的叙利亚难民。

这几位联合国高级官员强调了该地区的收容国（埃及、约旦、伊拉克、黎巴嫩和土耳其）在支持难民方面的慷慨之举。

他们呼吁加强对这些国家的国际声援，因为它们自己也面临着“全球经济压力带来的冲击”。

声明指出，近年来，黎巴嫩和土耳其境内叙利亚难民的处境恶化，九成的难民无法满足基本需求；而在约旦，近三分之二的叙利亚难民被迫背负债务。

三位官员还强调了叙利亚难民妇女和女孩的困境，她们面临着广泛的性别不平等和更高的暴力风险。