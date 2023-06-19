哈萨克斯坦最受欢迎五大城市排行榜 阿拉木图居首位

哈通社/阿斯塔纳/6月19日 – 文化和体育部发布了哈萨克斯坦最受游客欢迎的五大城市排行榜。这五座城市分别是：

第五位——阿克套

排行榜位居第五位的，是里海的明珠阿克套。今年1~4月这座海滨城市共接待了游客220 660人次。

随着夏季的到来，曼格斯套州腹地的景点游客流量也增加了20%。

第四位——阿特劳

阿特劳市也是最受欢迎的城市之一。2023年前四个月这座城市共接待外来游客305 460人次。

今年五月份，在文体部的支持下，该地区建成了一座名为«萨莱楚克»的游客中心。中心内为各国游客了解哈萨克汗国、金帐汗国和古代草原城市历史创造了一切便利条件。

预计夏季阿特劳的游客数量将增加到一个新的记录。

第三位——奇姆肯特

自古热情好客的南方大城奇姆肯特，在接待游客数量上自然不会落于人后。今年前四个月，共有346 280人访问了这座城市。

这座历史名城当中，有许许多多的旅游景点、疗养院，城市当中还会经常性的组织各种文化、体育类活动，总而言之，在这里，游客们拥有丰富的选择，可以度过一个愉快的假期。

第二位——阿斯塔纳

首都阿斯塔纳不仅仅是哈萨克斯坦的政治中心，也是最受游客青睐的旅游城市之一。2023年的前四个月当中，这座城市接待的外来游客数量达到了951 750人。

目前，在文体部的支持下，首都正在修建一座规模庞大的室外露天博物馆。

距离首都阿斯塔纳约5公里的波佐克（公元8世纪建成）草原古城遗址，刷新了许多人对这座草原«新都»的浓重历史厚度的认知。

第一位——阿拉木图

滑雪胜地、美丽的自然风光、宜人的气候和热情好客的城市传统，令阿拉木图成为了哈萨克斯坦独一无二的旅游城市冠军。

2023年1~4月期间，共有1 185 130外来游客访问阿拉木图，其中相当数量的游客来自国外。

为了更好地发挥这座历史文化旅游名城的潜力，文体部正在积极的同外国旅游业企业开展洽谈合作。

统计显示，2023年前四个月，哈萨克斯坦国内旅游的人员流动量达到了350万人次，同比增长了36%。文体部也制定实施了多个旨在发展国内旅游业的政策方案，如Kids go Free（家庭旅游优惠）方案等。

【编译：木合塔尔·木拉提】