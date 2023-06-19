参议院议长会见乌兹别克斯坦最高会议参议院主席

哈通社/阿斯塔纳/6月19日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫19日会见乌兹别克斯坦最高会议参议院主席坦兹拉·纳尔巴耶娃。

阿什姆巴耶夫表示，哈萨克斯坦方有意进一步发展议会间合作。

同时，他还谈到两国之间政治对话的发展，并强调了立法机构之间合作的重要性。

-两国既是盟友也是战略伙伴，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的合作建立在兄弟情谊、相互友好和睦邻，以及几个世纪以来形成的历史和文化联系的基础上。 议会间合作委员会也促进了双边关系的积极发展。委员会是在立法工作中交流经验和开展相互对话的有效平台。 同时，我们希望今后在咸海问题上继续与乌兹别克斯坦伙伴们积极合作。-他说。

与会人员还讨论了进一步扩大区域间的合作问题。

哈参议院议长向纳尔巴耶娃就乌兹别克斯坦顺利举行的全民公投表示了祝贺。

此外，阿什姆巴耶夫介绍了从立法角度对当前的改革提供的支持工作。

纳尔巴耶娃对哈萨克斯坦正在进行的政治改革给予了高度评价，并表示相信两国议员们之间的合作将有助于加强两国间的战略合作。

【编译：阿依波塔】