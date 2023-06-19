世旅组织：亚太地区旅游业复苏缓慢

哈通社/阿斯塔纳/6月19日 —— 据联合国新闻处消息，今年以来，全球旅游业已恢复到疫情前水平的80%，但亚太地区的复苏略微逊色，国际旅客人数仅仅恢复了逾五成。联合国世界旅游组织成员国今天齐聚柬埔寨，评估该地区未来几年旅游业发展面临的重大挑战。

来自区域15个国家的旅游部门部长、副部长以及25个国家的代表出席了世旅组织东亚、太平洋和南亚联合委员会的第35次会议。

期待中国游客强势回归

世旅组织的最新数据显示，在全球范围内，2023年前三个月的国际旅行人数是2022年同期的两倍，使全球旅游业恢复到疫情前水平的80%。然而，对于亚洲和太平洋地区来说，到本季度末，国际旅客人数恢复到大流行前水平的54%。

2019年，中国是全球最大的旅游客源市场。随着中国旅游业的重新开放，预计将加快整个地区旅游业的恢复。今年2月，为纪念中国重新正式开放，世旅组织的一个高级别代表团专程访问了中国。

世旅组织秘书长波洛利卡什维利表示：

-可以毫不夸张地说，在过去的一年里，全球旅游业的所有目光都集中在亚洲和太平洋地区。亚太地区在我们行业中发挥着关键指标作用。它是一个顶级客源市场，是旅游业创新的中心，也是许多世界领先企业的所在地和最令人兴奋的旅游目的地。

优先事项

在会上，世旅组织向与会者成员概述了该组织指导旅游业发展方面所取得的成就。

教育：在经过世旅组织教育质量认证（UNWTO Ted.Qual）的300个教育项目中，有160个在亚太地区，以帮助旅游专业人士在职业生涯中成长。为支持青年赋权，世旅组织还推出了各国版本的学生联盟，中国目前正在开发自己的版本。

旅游业投资：促进实施可持续投资框架，以促进疫情后世界的旅游业投资和创造就业机会，这是去年11月世旅组织在韩国实施的高管培训方案的主要目标之一。在金边，联合国世界旅游组织邀请成员国参加2023年世界旅游日庆祝活动（9月27日），该活动将围绕«绿色投资»的主题进行。

可持续发展：世旅组织宣布，菲律宾的巴塔内斯旅游观察站已成为国际可持续旅游观察站网络（INSTO）的最新成员，日本的一个机构也将紧随其后。