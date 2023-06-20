国际志愿者论坛在阿斯塔纳拉开帷幕

哈通社/阿斯塔纳/6月20日--国际志愿者论坛20日在位于阿斯塔纳的和平和谐宫拉开帷幕。

据新闻和社会发展部副部长达尼亚尔·哈德尔沃夫介绍，来自世界34个国家的140多名志愿者参加为期两天的论坛。此外，还有近50名外国演讲者出席论坛。加上来自哈萨克斯坦各地的志愿者，参加论坛的总人数约为400人。

哈德尔沃夫表示，将在论坛框架下讨论志愿运动国际层面的紧迫问题。

-最主要的目标是—作为志愿运动方向的地区领导者与其他国家建立密切联系，交流信息和经验，共同解决志愿人员在国际层面面临的问题。-他说。

副部长表示，近三年来国内志愿者数量显著增加：

-我国十分重视开展志愿者活动。 近三年里，全国的志愿者人数增加了三倍。 例如，2019年志愿者组织的数量是50多个，现在已经增加到了680个。与此同时，志愿者数量也从2019年的5万人增至如今的20万人。

同时，他还谈到了去年成立的中亚志愿者中心的工作情况。

副部长表示，中亚志愿者都聚集在了这一中心框架下，中心一年以来开展了积极工作。

-土耳其和阿塞拜疆也想加入，交流经验，今天的论坛也将讨论这一问题。在发生地震或其他灾难时，我们的志愿者将努力协调提供国际层面的援助。 可以说，哈萨克斯坦在中亚层面取得了非常好的进展。-他说。

他还表示，国际志愿者中心昨日在阿斯塔纳举行了剪裁仪式。

【编译：阿依波塔】