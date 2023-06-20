哈萨克斯坦和德国总统举行大范围会谈

哈通社/阿斯塔纳/6月20日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与正在对哈国进行国事访问的德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔20日在总统府举行了大范围会谈。

托卡耶夫总统在会谈中强调指出，德国总统此次率团对哈萨克斯坦进行的国事访问，将为哈德未来合作带来巨大的推动力。

- 我们非常期待您的此次访问。此次访问对哈德合作发展注入新动力十分重要。德国是哈萨克斯坦在欧盟当中主要的伙伴之一，我们一直为双方在各领域的合作发展创造便利条件。我们在双边合作、在国际组织中的活动以及地缘政治形势等诸多问题上，始终保持着详细而开放的对话。- 总统说。

在此次两国总统共同主持的大范围会谈期间，双方围绕进一步扩大双边经贸合作等问题进行了讨论。值得一提的是，德国是哈萨克斯坦在欧盟重要的贸易、经济和投资伙伴之一，同时在德国与中亚国家的贸易中，哈萨克斯坦的占比也达到了80%。

能源、加工业、工程、运输和物流、可再生能源、稀土金属开发和农业是哈德双边关系的重要领域。

托卡耶夫总统表示，哈方非常欢迎德国企业投资哈萨克斯坦的绿色能源领域。对于由德国Svevind Energy公司承建的哈萨克斯坦绿色制氢厂的开建，德哈双方均表示了欢迎。该项目总投资达到500亿美元。

此外，两国元首讨论了在矿业和地质勘探领域开展互利合作等问题。托卡耶夫总统表示，哈方将全力支持在这一领域投资的德国企业。

会上，双方还高度评价了即将举行的由总统出席的哈德经济论坛的重要性。总统表示，他相信此次活动将为两国经济关系的发展注入新的动力。

托卡耶夫总统表示，他支持德国总统对阿克套港的访问计划。德国总统计划访问曼格斯套州，并了解当地的经济发展潜力。

- 我非常支持您对曼格斯套州的访问计划，并视其为两国在业务合作领域取得成功的体现。据我了解，您还计划访问当地的港口。- 托卡耶夫总统说。

会谈当中，跨里海多式联运国际运输线路的发展问题，得到了双方的共同关注。

托卡耶夫总统指出，通过陆路方式运输货物的«中国-欧洲»运输线80%的货物都会过境哈萨克斯坦，哈国也正在成为陆路运输的一个重要区域枢纽。国家元首认为，跨里海运输线作为连接东西的物流线路具有无与伦比的战略重要性。去年，该线路运输货物量达到了170万吨，比2021年增长了2倍。

两国领导人在会上还围绕农业、替代能源、经济特区和金融机构等领域的合作前景进行了交流。

德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔对哈萨克斯坦总统邀请其访问阿斯塔纳表示了感谢，他表示，此前的小范围会晤取得了良好的成功，实现双方共同的合作计划具有重要性。

-我非常认同您关于哈德双边关系发展所做出的评价。正如您所提到的，我们不仅关注建交30年来的发展，也关注两国各领域合作的快速发展。德国企业正向哈萨克斯坦投入大量资金，而且这一方向不仅限于经济领域。我们与总统先生有着共同的立场，我们非常尊重哈萨克斯坦正在进行的大规模改革。您和您的政府在打击腐败、废止死刑、建立宪法法院并加强议会方面做出的努力在德国众所周知。我相信，全世界都在关注着这些改革。这也证明，您正在遵循就任总统时向世界和哈萨克斯坦人民宣布的方向不断地迈进当中。- 他说。

会谈最后，托卡耶夫总统向联邦总理奥拉夫·舒尔茨表达的问候。

【编译：木合塔尔·木拉提】