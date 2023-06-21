巴黎奥组委总部被搜查

哈通社/阿斯塔纳/6月21日报道--据欧洲新闻台报道，距离巴黎奥运会开幕还有402天，作为两项调查的一部分，负责腐败调查的工作人员20日对巴黎奥运会组织者的总部进行了搜查。此次调查涉及挪用公款、徇私舞弊以及一份与巴黎组织者有关的合同。

据法国国家金融检察官办公室的一名官员当天透露，这次搜查行动与之前尚未公开的两项涉及巴黎奥运会的初步调查有关。

检察官办公室表示，其中一项调查始于2017年，也就是国际奥委会宣布巴黎成为2024年奥运会主办国的那一年。该调查主要涉及挪用公款、徇私舞弊以及巴黎组织者的一项合同。

另一项调查是在2022年法国反腐机构进行审计后启动的。检察官办公室表示，这次调查内容包括利益冲突和徇私舞弊，涉及巴黎奥组委与负责奥运设施的法国索利德奥公司签订的多份合同。

正如法新社所指出的，2021年4月，法国反腐败机构（AFA）针对奥运会组织发布了两份报告，指出“违反诚信的风险”和“利益冲突”损害了奥运会的形象。AFA检查人员发现了“潜在的无法控制的利益冲突情况”。

2024年奥运会将于7月26日至8月11日在巴黎举行。

【编译：阿遥】